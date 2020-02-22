Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

Барселона разгромила Эйбар (5:0) в матче 25 тура Примеры. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Встреча стала бенефисом Лионеля Месси, который на этот раз решил забивать сам, а не ассистировать партнерам. Аргентинец оформил хет-трик уже в первом тайме, каждый раз легко проходя оборону Эйбара.

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Барселона и ее главная звезда несколько успокоились во втором тайме, однако избежать еще большего унижения гостям не удалось. Под занавес матча Месси не отказал себе в удовольствии забить четвертый раз, сольное выступление аргентинца несколько разбавил Артур – 5:0.