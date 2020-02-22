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Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

19:33 390 Читати українською
Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0
Лионель Месси / Твиттер Барселоны

Барселона разгромила Эйбар (5:0) в матче 25 тура Примеры. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур
 
14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур

Встреча стала бенефисом Лионеля Месси, который на этот раз решил забивать сам, а не ассистировать партнерам. Аргентинец оформил хет-трик уже в первом тайме, каждый раз легко проходя оборону Эйбара.

Барселона благодаря покеру Месси уничтожила Эйбар, Сельта удержала победу над Леганесом: 25-й тур Ла Лиги, суббота

Барселона и ее главная звезда несколько успокоились во втором тайме, однако избежать еще большего унижения гостям не удалось. Под занавес матча Месси не отказал себе в удовольствии забить четвертый раз, сольное выступление аргентинца несколько разбавил Артур – 5:0.

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