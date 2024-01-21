Боснийский специалист Марино Пушич сдержал свое обещание и активно учит язык страны, в которой зарабатывает на хлеб.

В ноябре 2023 года главный тренер Шахтера Марино Пушич в комментарии Футбол 24 заявил, что через полгода сможет говорить на украинском языке. Накануне пресс-служба "горняков" опубликовала интервью с боснийским наставником, где попросила его сказать что-то на соловьином.

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Тот не стал отказываться, продемонстрировав прекрасное произношение (повеяло ностальгией времен Игора Йовичевича). Пушич на украинском признался, что пока что "понимает лучше, чем говорит", а в конце порадовал фразой, которую часто говорит своим подопечным: "Покажите зубы".

Напомним, контракт Пушича с Шахтером рассчитан до лета 2026-го. Для 52-летнего боснийца это первый опыт самостоятельной работы на топ-уровне.

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