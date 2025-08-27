"Мы просто готовимся к каждому матчу и завтра будем стараться победить, а не сохранить какой-то результат. Это может быть хорошо для нас, но мы видели, что они создают моменты даже со стандартных положений, поэтому мы анализируем все, независимо от счета. Надеюсь, завтра мы покажем, что готовы.

Динамо – Маккаби Тель-Авив: УЕФА назначил судей на ответный матч ЛЕ – рефери фиксировал разгром Украины в Лиге наций

Уход Патати? Сейчас это правильное решение, но если бы мы не выиграли первый матч, все бы сказали, что я сумасшедший тренер, который не использует своего самого важного игрока. Я отдаю предпочтение игрокам, которые на 100% сосредоточены на команде.

Все, что было вокруг Патати и Тургемана, мешало коллективу, и мы вместе решили работать с игроками, которые здесь на 100%. Я очень доволен тем, как команда отреагировала, ведь все зависит от коллектива. Нам придется строить все дальше", – сказал Лазетич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой израильтян со счетом 3:1.

