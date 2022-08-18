Полузащитник Бенфики Жоау Мариу поделился впечатлениями от матча с Динамо (2:0) в квалификационном плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы провели очень хороший матч. В первом тайме могли забить даже больше. Поздравляю команду, ведь мы показали отличный футбол против мощного соперника и добыли хороший результат.

Динамо – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Динамо очень качественно владело мячом, грамотно разыгрывало. Во втором тайме уже ощущалась усталость. Мы немного просели, но сохраняли концентрацию, пытались действовать организованно.

Второй матч играем дома, поэтому важно было сделать гандикап. Теперь нужно отдать все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов", – цитирует Мариу издание O Jogo.

Динамо проиграло первый матч Бенфике, пропустив два мяча. Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.

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