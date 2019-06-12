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Пока Украина U-20 выходила в финал ЧМ, Россия U-20 пропустила гол от вратаря с чужой половины поля – курьезное видео

10:57 132 Читати українською
Пока Украина U-20 выходила в финал ЧМ, Россия U-20 пропустила гол от вратаря с чужой половины поля – курьезное видео
Сборная России U-20 / соцсети

Сборная России U-20 проиграла команде региона Урал-Поволжье в рамках Кубка Олимп-ПФЛ "Переправа".

Решающий мяч забил голкипер Урала. На 76-й минуте арбитр зафиксировал фол со стороны сборной России на чужой половине поля и назначил штрафной удар.

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К мячу подошел вратарь Андрей Чернов и мощно пробил. В штрафной мяч отскочил от газона и попал в сетку – голкипер сборной Андрей Савин вышел из ворот слишком далеко.

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