Пока Украина U-20 выходила в финал ЧМ, Россия U-20 пропустила гол от вратаря с чужой половины поля – курьезное видео

Сборная России U-20 проиграла команде региона Урал-Поволжье в рамках Кубка Олимп-ПФЛ "Переправа".

Решающий мяч забил голкипер Урала. На 76-й минуте арбитр зафиксировал фол со стороны сборной России на чужой половине поля и назначил штрафной удар.

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К мячу подошел вратарь Андрей Чернов и мощно пробил. В штрафной мяч отскочил от газона и попал в сетку – голкипер сборной Андрей Савин вышел из ворот слишком далеко.