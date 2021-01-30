"Я бы не спешил с выводами и громкими заявлениями. И Анатолий Трубин, и Дмитрий Ризнык, и Руслан Нещерет, и Георгий Бущан пока только заявили о себе, но не прошли ровно ни одного сезона. Для вратаря важна стабильность, а о состоявшемся голкипере говорят его стаж и результаты на высоком уровне. Поэтому ставить крест на опытных вратарях еще рано.

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Относительно конкуренции между Пятовым и Трубиным в Шахтере... Здесь все зависит от тренера, поскольку только он знает, кто в каком состоянии находится. Играть будет сильнейший. Если Трубин и Пятов по готовности на одном уровне, наставник отдаст предпочтение более опытному исполнителю. Возраст – это все относительно. Мы знаем много примеров классной игры возрастных киперов. Но есть и молодые успешные вратари, как, например, в свое время Де Хеа. Кстати, чего-то подобного может добиться Лунин, если Реал перестанет его мариновать. Андрею нужно идти в аренду, чтобы играть. При полноценной практике Лунин составил бы конкуренцию Пятову, который, на мой взгляд, остается фаворитом номер один в сборной.

За счет чего Пятову удается держать себя в форме в свои 36? За счет правильного отношения к делу. Это касается и Александра Шовковского. Вот у каких профессионалов должны учиться молодые вратари. Но вообще в команде должно быть два-три примерно равных по классу голкипера. Конкуренция выше, соответственно, и класс быстрее растет.

У Пятова много хороших качеств, иначе Андрей не был бы основным вратарем Шахтера и сборной Украины. Он доказал свою состоятельность, а молодым еще предстоит это сделать. У вратарей на первом месте стоят не физические данные и технические показатели, а психология. Опытный тренер за сутки до игры уже должен чувствовать, кто завтра будет защищать ворота. Эту конкуренцию, как мы видим, Пятов выдерживает многие годы.

Относительно тройки вратарей сборной Украины на Евро-2020... Футболисты – суеверный народ. Пока не хотелось бы о ком-то говорить, тем более в разгар подготовительного периода. Вспомните, когда перед Евро-2012 специалисты и журналисты прикидывали шансы вратарей на то, кто займет пост номер один. И что в итоге получилось? Александр Шовковский и Андрей Дикань получили травмы, Александр Рыбка был дисквалифицирован за допинг... Сейчас для заявки на Евро у Андрея Шевченко вроде и большой выбор вратарей, но по факту только Пятов, на мой взгляд, готов пройти огонь и воду. С профессиональной точки зрения, о выборе вратарей сейчас нужно говорить очень осторожно", – сказал Раменский в комментарии изданию Zbirna. com.

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