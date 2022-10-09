Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти получил больше вопросов, чем ответов после победы своей команды над Хетафе в матче 8-го тура Ла Лиги (1:0).

"Мы контролировали игру с самого начала. Наверное, нам помогло то, что мы рано повели в счете, но не могли решить судьбу встречи окончательно, интрига держалась до конца. Нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда.

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Иногда бывают матчи, где ты чувствуешь себя комфортно с мячом, никуда не торопишься и не навязываешь игру. Мы старались больше контролировать, чем создавать. Но да, в последних двух поединках мы создали много моментов, однако забили мало голов.

В конце концов, мы выполнили свою задачу, сыграв уверенно в обороне: Милитао и Рюдигер провели отличный матч, как и Чуамени. Пока неясно, кто сыграет во вторник в Лиге чемпионов. Посмотрим, кто появится на поле в игре с Барселоной. Еще есть время подумать", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, поединок против Хетафе стал первым сухим матчем в составе Реала для украинского голкипера Андрея Лунина. Победа принесла мадридцам 22 балла и позволила возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

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