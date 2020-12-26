"Я видел его две последние игры в молодежной сборной Украины, которые для нас ничего не решали, а также четыре матча УПЛ. Забил Кухаревич Днепру-1 здорово, вопросов нет – хорошо ударил.

Экс-полузащитник Андерлехта поставил под сомнение перспективы Кухаревича в основе бельгийского клуба

На самом деле, пока Кухаревич ничего не показал. У него хорошие физические данные, парень точно талантливый, ведь играет в основе клуба УПЛ, но пока он ничего не показал. Куда-то ехать в таком возрасте – очень трудно. Никто не будет в Андерлехте ждать пока он раскроется. Безусловно, это будет либо аренда, или вторая команда. Возникает вопрос – а есть ли смысл?

В целом, немного странная история. Уже и поехал, уже и медосмотр прошел, может быть летом перейдет. Очень запутанная и туманная история. Если говорить о перспективах европейского клуба, то об этом еще рано думать. Если он станет основным футболистом своей команды и начнет регулярно забивать, то его в любом случае купят. Это могут быть Шахтер или Динамо. И зачем тогда идти в Андерлехт?

По моему мнению, нет смысла нераскрученному парню идти в европейский чемпионат. Я могу ошибаться, но идти ему еще рано", – цитирует Севидова UA-Футбол со ссылкой на подкаст "Халат Милевского".

Напомним, Кухаревич прошел медицинский осмотр в Андерлехте, но договор о его переходе между клубами пока не было подписано.

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