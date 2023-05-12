"До войны команда играла на уровне с хорошими клубами, а сейчас не могут обыграть Ингулец (0:2). Хотя игроки те же, за исключением ухода Забарного и Цыганкова. Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нем. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю.

Динамо нашло замену Луческу – наставник привел команду украинца к чемпионству в иностранном первенстве

Слышу постоянные жалобы, что Динамо много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока что это ужас", – поделился Кузнецов в интервью Fanday.

К слову, текущий сезон является одним из худших для Динамо в новейшей истории – киевляне позорно вылетели из Лиги Европы и занимают лишь 4 место в УПЛ, отставая от Шахтера, СК Днепр-1 и Зари.

Шахтеру будет тяжелее всего, Заря пугает СК Днепр-1 – календарь претендентов на чемпионство в УПЛ и расклад на ЛЧ