"Основное классическое украинское противостояние уже позади. В прошлом туре Шахтер в бескомпромиссной борьбе победил Мариуполь, и это, я думаю, главное событие года для всего украинского футбола! Пока будут проходить такие матчи, никакие спонсоры не приедут, никто не будет покупать права на телетрансляции, никто не будет платить большие деньги. Мы же понимаем, что это цирковое представление, которое будет продолжаться.

Мариуполь – Шахтер: УАФ официально признала две грубые ошибки арбитра

В свое время в день рождения президента Шахтера донецкая команда встречалась с Зарей. Тогда позволили сыграть арендованным. Луганчане победили благодаря голу Малышева, а руководство Шахтера решило, что больше никогда арендованные футболисты "горняков" не будут играть против "своей" команды. Шахтер потерял важные очки, которые повлияли на борьбу за чемпионство. В итоге донецкий клуб проиграл Динамо.

Это неправильно. Так же неправильно, как и то, что Динамо запретило играть Булеце и Дубинчаку в последнем туре с СК Днепр-1. Но если бы даже Шахтер позволил, то, я думаю, на качество футбольного фарса это не повлияло бы. Для того, чтобы понять всю печаль украинского футбола, надо один раз с начала и до конца посмотреть матч Шахтер – Мариуполь, когда "горнякам" нужны очки. И увидеть, что там происходит. Не хочу обвинять футболистов или тренеров, но это просто такая система – люди боятся! Люди постоянно всего боятся, они не готовы к конкурентной борьбе, и это проблема современного Шахтера.

Шевчук раскритиковал Шахтер за "плен" своих игроков в матчах с Мариуполем

Это меня возмущает, но я уже столько раз об этом говорил. Меня радует, что сейчас на это стали обращать внимание другие журналисты и СМИ. Они понимают, что это путь в никуда. О каком едином пуле можно говорить или о какой конкуренции? Вы увидите, как Мариуполь будет играть с Динамо! Вот там увидите, как молодежь Шахтера может играть – и команде Луческу будет несладко. А здесь – открыли шлагбаум, проехались, и на этом все закончилось", – резюмировал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Шахтер разгромил ослабленный Мариуполь – Мораес снова оформил дубль, арбитр придумал пенальти