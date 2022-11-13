Очередной тур УПЛ начнется в воскресенье, 13 ноября, в 13:00 двумя матчами. Один из них состоится на стадионе "Минай" – Ворскла будет принимать СК Днепр-1.

Текущая форма

Команда Александра Кучера продолжает поразительную победную серию. После потери очков с Ингульцем (2:2) в 8-м туре днепряне выиграли в четырех матчах подряд. Вообще ничья с командой из Петрового остается единственной для Днепра-1 в УПЛ. В остальных 10 поединках днепряне побеждали. Такое мощное выступление позволяет команде лидировать в турнирной таблице с 31 очком.

Parimatch Ukraine считает фаворитом противостояния подопечных Александра Кучера – коэффициент 1,98 на их победу. Успех Ворсклы оценивается в 3,70. В случае ничейного результата ваша ставка умножится на 3,60.

Ворскла идет на девятой строчке и имеет в активе 14 пунктов. Однако у полтавчан 12 сыгранных матчей (вместе с Вересом это самый большой показатель в лиге), а у конкурентов есть матчи в запасе.

В последних турах полтавчане немного исправили неудачное начало сезона – поражение в трех стартовых матчах (дебютную победу одержали в 5-м туре). После ничьей с Динамо (1:1) ребята Виктора Скрипника обыграли Минай (2:0) и Львов (1:0). Однако в среду Ворскла уступила Кривбассу в скандальном матче с тремя удалениями (два из них в пассиве "бело-зеленых") и двумя пенальти (оба в ворота полтавчан).

В прошлом туре Днепр-1 уверенно разобрался с Колосом – 3:1. Отмечаем хет-трик Артема Довбика и его возвращение на трон лучшего бомбардира УПЛ с 9 голами. Ворскле в воскресенье не помогут ее основные голеадоры: Марлисон (3 мяча) и Сефери (2 мяча).

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История противостояний

За почти десяток очных встреч ворскляне только однажды победили Днепр-1. Единственный триумф датированный летом 2020-го. Предыдущий матч этих соперников завершился разгромом – в конце прошлого года Днепр-1 разбил Ворсклу 5:1.

Кадровая ситуация

Изнуряющий график с матчами через каждые 3-4 дня особенно тяжело дался днепрянам. Серьезно травмированы Эмилиано Пурита и Валерий Лучкевич. Проблемы со здоровьем были у Доминго Бланко и Сергея Горбунова. До конца непонятна ситуация с Фаресом Балули, не попадающим в заявку на последние матчи из-за неудовлетворительной формы. Также из соображений безопасности на выездные матчи не ездит алжирец Янис Амаш. Вдобавок в игре с Ворсклой из-за дисквалификации не сыграет ключевой опорник Руслан Бабенко.



Не скажешь, что гораздо лучше ситуация у полтавчан. Из-за удаления в предыдущем туре ближайший поединок пропустят Таулян Сефери и Марлисон – основные исполнители команды Виктора Скрипника. В недавнем матче со Львовом сломал нос Владимир Чеснаков.

Ориентировочные составы

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Кравец – Скляр, Челядин, Кравчук, Юрченко, Бацула – Степанюк.

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Логинов, Сарапий, Бусанелло – Гуцуляк, Пихаленок, Когут, Рубчинский, Назаренко – Довбик.