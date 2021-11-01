Шахтер однозначно правильно поступил, продолжив контракт с этим футболистом. Тарас – все-таки старожил команды и тот игрок, который сейчас еще нужен Шахтеру.

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Это один из немногих игроков, который отбирает мячи, цементируя оборону команды. Терять таких футболистов, думаю, не стоит. Почему Де Дзерби не ставит Степаненко в основной состав на еврокубковые матчи? Мне кажется, у главного тренера свой взгляд на выступления команды. Где-то, наверное, итальянец пытается привить Шахтеру более атакующий футбол. Но пока что это мало получается.

Все-таки Шахтеру нужно отбирать мячи и для меня непонятно, почему Тарас не играл в матчах Лиги чемпионов. Может, поэтому Шахтер и проигрывал те встречи. Нужно было отбирать мячи и навязывать борьбу в центре поля. Но этого в центре поля у Шахтера не было", – отметил экс-форвард "горняков" в комментарии Metaratings.

Напомним, недавно Тарас Степаненко поставил подпись под соглашением с Шахтером на 3 года. Цвета донетчан он защищает с 2010 года. В матчах с Шерифом (0:2) и мадридским Реалом (0:5) хавбек провел на поле 12 минут.

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