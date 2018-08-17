Пойет покинул Бордо после победы над Мариуполем, – L'Equipe

Бордо неожиданно уволил главного тренера Густаво Пойета после того, как команда прошла Мариуполь в 3 квалификационном раунде Лиги Европы.

Бордо прекратил сотрудничество с Густаво Пойет, сообщает издание L'Equipe. Это произошло после победы "жирондинцев" над представителем УПЛ Мариуполем (2:1).

Сообщается, что наставник недоволен продажей нападающего Гаетана Ляборда в Монпелье. Именно этот игрок оформил дубль в первом матче против приазовцев.

Во время пресс-конференции Пойет сообщил о возможном уходе из-за конфликта с руководством Бордо. Клуб официально об увольнении пока не сообщал.

В раунде плей-офф Лиги Европы "жирондинцы" сыграют против Гента Яремчука и Пластуна.