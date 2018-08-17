toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ

Пойет покинул Бордо после победы над Мариуполем, – L'Equipe

12:30 121 Читати українською
Пойет покинул Бордо после победы над Мариуполем, – L'Equipe
Густаво Пойет / ФК Бордо

Бордо неожиданно уволил главного тренера Густаво Пойета после того, как команда прошла Мариуполь в 3 квалификационном раунде Лиги Европы.

Бордо прекратил сотрудничество с Густаво Пойет, сообщает издание L'Equipe. Это произошло после победы "жирондинцев" над представителем УПЛ Мариуполем (2:1).

Сообщается, что наставник недоволен продажей нападающего Гаетана Ляборда в Монпелье. Именно этот игрок оформил дубль в первом матче против приазовцев.

Во время пресс-конференции Пойет сообщил о возможном уходе из-за конфликта с руководством Бордо. Клуб официально об увольнении пока не сообщал.

В раунде плей-офф Лиги Европы "жирондинцы" сыграют против Гента Яремчука и Пластуна.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Бордо - Мариуполь: Четверг 16 августа 2018

Бордо
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мариуполь Мариуполь Бордо Бордо Франция Густаво Пойет Густаво Пойет Бордо - Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
5
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук