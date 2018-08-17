Пойет покинул Бордо после победы над Мариуполем, – L'Equipe

Лига чемпионов — 13:42 34
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Аякс – Динамо: киевляне заявили 29 футболистов – среди них и Супряга
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Реал все же настроен подписать форварда – в списке 3 топ-кандидата, среди них соперник ЗариИспания — 12:50 263
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Маркизио покинул Ювентус после 25 лет в клубеИталия — 11:21 201
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Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19Испания — 11:01 242
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Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла одного представителя, 8 место в рейтинге под угрозойЛига чемпионов — 10:51 762
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