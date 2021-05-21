"Пойдем играть в хоккей": Гельзин оригинально отреагировал на слухи о невыдаче Олимпику аттестата УПЛ
Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал слухи, что его клуб может не пройти аттестацию УПЛ на следующий сезон.
"Аттестат УПЛ? Не выдадут – значит пойдем играть в хоккей. Послушайте, если будут такие методы... Вообще сегодня еще рано о чем-то говорить, еще нет окончательного решения.
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Изменения в клубе в межсезонье? На данный момент еще ничего не понятно, будет встреча, тогда все прояснится. Встреча с тренерами, с командой, со всеми. Нужно определиться со сборами, с составом. Пока никакой конкретики и новостей", – поделился Гельзин в комментарии FanDay.
Отметим, Олимпик спасся от вылета из УПЛ, заняв 13-е, предпоследнее место в турнирной таблице. В течение сезона клуб сменил аж трех тренеров.
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