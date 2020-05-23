toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОЛЬФСБУРГ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

"Появился свой стиль": Левченко – о будущем тренерского штаба сборной Украины

15:45 24 Читати українською
"Появился свой стиль": Левченко – о будущем тренерского штаба сборной Украины
Андрей Шевченко (слева) со своим тренерским штабом / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне телеэксперт Евгений Левченко, объяснил важность Андеря Шевченко и его помощников для национальной сборной.

"Контракт на два с половиной года с Андреем Шевченко – это большой кредит доверия. Думаю, правильный кредит доверия. Надеюсь, все тренеры продолжат соглашения. Откровенно говоря, думаю, что роль помощников Шевченко в команде довольно значительна. Тассотти и Малдера – люди, которые стоят бок о бок с Андреем Шевченко. В этой сборной они играют ключевую роль.

Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в Милан

Мы этого давно ждали – у нас появился свой стиль. Даже если посмотреть на матчи с Португалией и Сербией, было видно, что тактика играет огромную роль. Самое важное – все футболисты понимают, что им рассказывают, разжевывают тренеры.

Амбиции Андрея Шевченко не находятся в плоскости пожизненной работы со сборной Украины. После определенных успехов я вижу его во главе европейского клуба. Есть Милан, который ждет, когда он созреет. Андрей Шевченко и люди, работающие с ним, после определенного этапа покинут сборную", – сказал Левченко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, нынешнее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, оно было подписано до запланированного завершения Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021.

Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікенду

blog_ava
Экс-форвард Металлиста покончил жизнь самоубийством
15:13
443
Теги
Мауро Тассотти Мауро Тассотти Андреа Малдера Андреа Малдера Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан Украина Украина Сборная Украины Евгений Левченко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
38
мин
Бавария
19:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук