"Появился свой стиль": Левченко – о будущем тренерского штаба сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне телеэксперт Евгений Левченко, объяснил важность Андеря Шевченко и его помощников для национальной сборной.

"Контракт на два с половиной года с Андреем Шевченко – это большой кредит доверия. Думаю, правильный кредит доверия. Надеюсь, все тренеры продолжат соглашения. Откровенно говоря, думаю, что роль помощников Шевченко в команде довольно значительна. Тассотти и Малдера – люди, которые стоят бок о бок с Андреем Шевченко. В этой сборной они играют ключевую роль.

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Мы этого давно ждали – у нас появился свой стиль. Даже если посмотреть на матчи с Португалией и Сербией, было видно, что тактика играет огромную роль. Самое важное – все футболисты понимают, что им рассказывают, разжевывают тренеры.

Амбиции Андрея Шевченко не находятся в плоскости пожизненной работы со сборной Украины. После определенных успехов я вижу его во главе европейского клуба. Есть Милан, который ждет, когда он созреет. Андрей Шевченко и люди, работающие с ним, после определенного этапа покинут сборную", – сказал Левченко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, нынешнее соглашение Андрея Шевченко заканчивается в июле 2020 года, оно было подписано до запланированного завершения Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021.

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