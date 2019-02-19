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Поиски тела пилота затонувшего самолета Салы возобновятся на следующей неделе

22:17 32 Читати українською
Поиски тела пилота затонувшего самолета Салы возобновятся на следующей неделе
Эмилиано Сала | Дэйв Ибботсон / Фотоколлаж thesun

Пилот затонувшего самолета Дэйв Ибботсон до сих пор не найден.

На следующей неделе возобновятся поиски пилота Дэйва Ибботсона, который управлял самолетом Эмилиано Салы, сообщает BBC.

В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб

Семья Ибботсона собрала более 275 тысяч евро на продолжение поисков тела пилота.

Ранее спасателями были найдены обломки самолета на дне Ла-Манша, а также тело нападающего Кардиффа Эмилиано Салы. Пилот до сих пор считается пропавшим без вести.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – футболист найден мертвым и похоронен, тело пилота не нашли

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Кардифф Кардифф Англия Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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