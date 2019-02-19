Поиски тела пилота затонувшего самолета Салы возобновятся на следующей неделе

Пилот затонувшего самолета Дэйв Ибботсон до сих пор не найден.

На следующей неделе возобновятся поиски пилота Дэйва Ибботсона, который управлял самолетом Эмилиано Салы, сообщает BBC.

В Аргентине состоялись похороны Салы – тренер Кардиффа почтил память игрока, который так и не сыграл за валлийский клуб

Семья Ибботсона собрала более 275 тысяч евро на продолжение поисков тела пилота.

Ранее спасателями были найдены обломки самолета на дне Ла-Манша, а также тело нападающего Кардиффа Эмилиано Салы. Пилот до сих пор считается пропавшим без вести.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – футболист найден мертвым и похоронен, тело пилота не нашли