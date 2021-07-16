"Похожий на козу осел": очередная легенда Реала унижена "пленками Переса"
Перспектива судебной тяжбы с президентом мадридского Реала не остановила издание от публикации новой подборки горячих цитат Флорентино Переса.
Новый обнародованный фрагмент посвящен экс-хавбеку "сливочных" Гути.
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"Гути – похожий на козу осел. Он мой злейший враг. Просто придурок", – цитирует функционера El Confidencial.
Отметим, что Эрнандес является воспитанником Реала и появился в структуре мадридцев в 10-летнем возрасте. На профессиональном уровне он защищал цвета Королевского клуба 15 сезонов, а завершил активные выступления в Бешикташе.
Напомним, информационное пространство Испании взорвали записи Переса, в которых президент Реала унижал Касильяса, Рауля, Роналду и других легенд "сливочных", а также собирался усмирить медиа.
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