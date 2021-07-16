Перспектива судебной тяжбы с президентом мадридского Реала не остановила издание от публикации новой подборки горячих цитат Флорентино Переса.

Новый обнародованный фрагмент посвящен экс-хавбеку "сливочных" Гути.

"Нужно прогнуть под себя Marca": Перес пытался уничтожить СМИ, в которых критиковали Реал

"Гути – похожий на козу осел. Он мой злейший враг. Просто придурок", – цитирует функционера El Confidencial.

Отметим, что Эрнандес является воспитанником Реала и появился в структуре мадридцев в 10-летнем возрасте. На профессиональном уровне он защищал цвета Королевского клуба 15 сезонов, а завершил активные выступления в Бешикташе.

Напомним, информационное пространство Испании взорвали записи Переса, в которых президент Реала унижал Касильяса, Рауля, Роналду и других легенд "сливочных", а также собирался усмирить медиа.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо