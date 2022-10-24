"Кривенцов продолжает оставаться на контракте с Металлистом 1925. Это похоже на историю Шевченко с Дженоа. Это такой европейский вектор – у Дженоа когда-то было четыре тренера, у харьковчан сейчас три тренера: Голодюк, Эдмар и Кривенцов.

"Кривенцов готов вернуться, но должно пройти время": в Металлисте 1925 объяснили причины ухода тренера

Факт номер два – его характер. Об этом знают все футболисты, игравшие под его руководством, и не только футболисты. Потому что похожие истории у него были повсюду, где он работал – и в Шахтере, и в Мариуполе. Это человек, очень хорошо знающий футбол и умеющий строить игру, но имеющий проблемы с коммуникацией с точки зрения разрядки ситуации (атмосферы, шуток и т. п.).

Также у него есть проблемы с медиа, с которыми он не любит общаться. В результате в клубе сформировалась токсичная ситуация, а каждый из ее участников хотел от нее избавиться", – сказал журналист Андрей Сеньков в программе KDK.

Напомним, в первом матче после ухода Кривенцова Металлист 1925 расписал ничью с Рухом (1:1), спасшись на последних минутах.

Эдмар дебютировал с ничьей – Металлист 1925 вырвал ничью с Рухом в первом матче УПЛ после смены тренера