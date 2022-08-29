"К сожалению, этот эпизод был плохо снят, поэтому детально его разобрать проблематично. Но из того, что я увидел, Дима Хомченовский выпрыгивал и получается, что своим бедром приземлялся на таз Корниенко.

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Похоже, что у Корниенко либо колено ушло вовнутрь, либо голеностоп. С учетом того, как Корниенко отклонялся в сторону, а Дима на него приземлялся, то Витя "порвал" либо колено, либо голеностоп.

Трудно сказать, насколько он выбыл. Корниенко громко закричал и тут два варианта: либо это испуг, потому что он недавно только восстановился после тяжелой травмы либо ему было очень больно. Я склоняюсь ко второму варианту. Это или кости, или связки, или и то, и другое. Но злого умысла в этом эпизоде я не увидел", – сказал Касатка в комментарии FanDay.

Напомним, Виктор вышел на замену во втором тайме и уже через несколько минут столкнулся с Дмитрием Хомченовским – от его криков вздрогнул весь стадион. Врачи долго колдовали над Корниенко, а затем вывезли его с поля на специальном реанимобиле. Судя по эпизоду, у Корниенко травма колена. Срок и серьезность повреждения будут определены позже.

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