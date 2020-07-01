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"Похоже, что Сане переходит в Баварию": Гвардиола смирился с потерей звезды

1 июля 17:02 - Читати українською
"Похоже, что Сане переходит в Баварию": Гвардиола смирился с потерей звезды
Сане и Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее своего подопечного Лероя Сане.

"Сделка еще не завершена, хотя это так и выглядит. Есть маленькие проблемы, но, похоже, что Сане переходит в Баварию. Мы желаем ему всего наилучшего, и благодарим за годы, проведенные вместе. В таком фантастическом клубе, как Бавария, он начнет новую главу.

Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане – известны детали контракта, – Bild

Он хотел уйти. У каждого своя жизнь, и он решил двигаться дальше. Я хотел, чтобы он остался, но Сане решил, что там ему будет лучше, и он будет более счастлив", – приводит слова Гвардиолы твиттер Bayern & Germany.

Отметим, что Сане решил присоединиться к Манчестер Сити, а клубы уже якобы договорились о трансфере. К слову, почти весь нынешний сезон Лерой провел в лазарете Манчестер Сити, где восстанавливался после тяжелой травмы.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Трансферы Манчестер Сити Бавария Бавария Трансферы Баварии Лерой Лерой Сане Хосеп Хосеп Гвардиола
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