"Похоже, что Сане переходит в Баварию": Гвардиола смирился с потерей звезды

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее своего подопечного Лероя Сане.

"Сделка еще не завершена, хотя это так и выглядит. Есть маленькие проблемы, но, похоже, что Сане переходит в Баварию. Мы желаем ему всего наилучшего, и благодарим за годы, проведенные вместе. В таком фантастическом клубе, как Бавария, он начнет новую главу.

Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане – известны детали контракта, – Bild

Он хотел уйти. У каждого своя жизнь, и он решил двигаться дальше. Я хотел, чтобы он остался, но Сане решил, что там ему будет лучше, и он будет более счастлив", – приводит слова Гвардиолы твиттер Bayern & Germany.

Отметим, что Сане решил присоединиться к Манчестер Сити, а клубы уже якобы договорились о трансфере. К слову, почти весь нынешний сезон Лерой провел в лазарете Манчестер Сити, где восстанавливался после тяжелой травмы.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа