"Похож на Месси": Хави выдал огромные авансы 15-летнему рекордсмену Барселоны
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал победу над Бетисом (4:0) и дебют 15-летнего Лемина Ямала.
"Нам нужно было отреагировать после последнего поражения. Нет ничего хуже, чем то, как мы играли против Райо. Это был плохой матч. Но мы вернулись на правильный путь, что подтвердилось в игре с Бетисом. Реакция была хорошей. Вторая желтая соперника была чистой, хотя мы отлично играли и до удаления.
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Я сказал Лемину Ямалу попробовать кое-что, и он это сделал. Когда видишь его на тренировке, понимаешь, что он может быть важным игроком. Лемин – игрок, похожий на Месси. Он может отметить эпоху в Барселоне", – приводит слова Хави Barca Universal.
Напомним, Ямал стал самым молодым дебютантом Барсы в рамках чемпионата Испании (15 лет, 290 дней).
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