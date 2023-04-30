"Нам нужно было отреагировать после последнего поражения. Нет ничего хуже, чем то, как мы играли против Райо. Это был плохой матч. Но мы вернулись на правильный путь, что подтвердилось в игре с Бетисом. Реакция была хорошей. Вторая желтая соперника была чистой, хотя мы отлично играли и до удаления.

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Я сказал Лемину Ямалу попробовать кое-что, и он это сделал. Когда видишь его на тренировке, понимаешь, что он может быть важным игроком. Лемин – игрок, похожий на Месси. Он может отметить эпоху в Барселоне", – приводит слова Хави Barca Universal.

Напомним, Ямал стал самым молодым дебютантом Барсы в рамках чемпионата Испании (15 лет, 290 дней).

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