В Монте-Карло похоронили Мино Райолу, о смерти которого сообщили 30 апреля.

Суперагент таки проиграл борьбу за жизнь – Райолы не стало 30 апреля в возрасте 54 лет. В последние месяцы Мино боролся с болезнью легких, но врачи не смогли спасти его.

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Сегодня, 5 мая, в Монако состоялись похороны Мино Райолы. Место церемонии до последнего держали в секрете во избежание большого ажиотажа. О времени и месте знали только приглашенные. В итоге прощание с Райолой прошло в местной церкви святого Карла.

Отдать последний почет своему уже бывшему агенту приехало немало футбольных звезд. В частности, присутствовали Златан Ибрагимович, Сеск Фабрегас, Маттейс Де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд, Марко Верратти и другие, сообщает Gazzetta dello Sport.

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