26-летний финн будет защищать цвета Ризеспора на правах аренды, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Контракт Похьянпало рассчитан до конца сезона 2021/22.

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Ризеспор креативно подошел к представлению своего новичка, опубликовав оригинальное видео в своих социальных сетях. Йоэль принадлежит Байеру с 2013 года, но немцы часто отправляли его в аренды. В частности, прошлый сезон он провел в Унионе, за который сыграл 19 поединков и забил 6 мячей.

К слову, Йоэля Похьянпало регулярно вызывают в сборную Финляндии, которая является соперником Украины в квалификации ЧМ-2022. Очная встреча двух команд состоится уже 9 октября.

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