Похитители чемпионской медали наставника Милана сами сдались полиции
Главный тренер Милана Стефано Пиоли получит обратно свою награду.
Специалист потерял медаль прямо во время церемонии награждения. Позже через прессу Пиоли попросил вернуть ее, ведь другой просто не имел. В этот же вечер медаль уже продавали в интернете.
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Оказалось, что за этим стоят три молодых человека, которых очень быстро идентифицировали. Воры решили не усложнять себе жизнь еще больше и сами сдались полиции. Ребята в сопровождении адвоката пришли в полицейский участок и отдали медаль, сообщает La Repubblica. Они утверждают, что якобы нашли награду у раздевалок.
В конце концов, главное в этой истории, что Стефано Пиоли таки получил медаль. Для наставника Милана это первый трофей в тренерской карьере.
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