Специалист потерял медаль прямо во время церемонии награждения. Позже через прессу Пиоли попросил вернуть ее, ведь другой просто не имел. В этот же вечер медаль уже продавали в интернете.

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Оказалось, что за этим стоят три молодых человека, которых очень быстро идентифицировали. Воры решили не усложнять себе жизнь еще больше и сами сдались полиции. Ребята в сопровождении адвоката пришли в полицейский участок и отдали медаль, сообщает La Repubblica. Они утверждают, что якобы нашли награду у раздевалок.

В конце концов, главное в этой истории, что Стефано Пиоли таки получил медаль. Для наставника Милана это первый трофей в тренерской карьере.

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