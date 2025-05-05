Динамо на официальном сайте сообщило о смерти Даниэля Ковальчука с позывным "Француз", который с 2014 года защищал Украину от российского нашествия.

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В 2014 году, присоединился к полку "Азов", в составе которого участвовал в Широкинской операции. После увольнения со службы занимался личной охраной и стал специалистом в практической стрельбе из пистолета, был одним из основателей проекта "Civil Safety Academy", в рамках которого учил людей работать с оружием.

Когда началось полномасштабное вторжение России, "Француз" был одним из организаторов добровольческого подразделения, который состоял преимущественно из фанатов Динамо. Даниэль Ковальчук пережил удар по ТЦ Ретровиль в марте 2022-го, получив серьезные повреждения ног.

После лечения и восстановления переквалифицировался, овладев новой важной отраслью – FPV. Его сердце перестало биться в Киеве 3-го мая, что стало ударом для всего футбольного сообщества. Стоит добавить, что во время ротаций и отпусков "Француза" часто можно было встретить на матчах Динамо.

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