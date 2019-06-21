Умер первый капитан львовских Карпат

В возрасте 84 лет скончался первый капитан львовских Карпат Александр Филяев.

О трагической вести сообщил руководитель пресс-службы Карпат Юрий Назаркевич в своем Facebook.

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"Не стало первого капитана Карпат. Перестало биться сердце бывшего нападающего команды, воспитанника московского футбола Александра Филяева, которому 26 августа исполнилось бы 85 лет.

В 1963 году, когда были созданы Карпаты, Филяев был одним из самых опытных игроков и стал первым капитаном львовской команды. В том же году провел за Карпаты 34 матча (5 голов). Также выступал за львовский СКА и дрогобычский Нефтяник.

Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды Карпаты выражают искренние соболезнования семье Филяевой. Вечная память. Информация о месте и времени похорон Александра Филяева будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

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