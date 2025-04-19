Федерация футбола Хорватии официально сообщила о смерти своего экс-игрока. Речь идет о Николе Покриваце, который трагически погиб в ДТП.

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Инцидент произошел вблизи города Карловац – бывший футболист возвращался с тренировки и попал в автокатастрофу с участием четырех машин, сообщили в хорватской пресс-службе.

В 2015 году Никола Покривац начал бороться с раком и поэтому покинул профессиональный футбол. Через несколько лет игрок одолел онкологическую болезнь.

Добавим, что он доходил до четвертьфинала Евро-2008 со сборной Хорватией. Также Покривац выступал за Монако, Зальцбург, Динамо Загреб и Риеку.

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