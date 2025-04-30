Погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур, которому было 53 года.

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Владимир родился в Ровенской области, а его журналистская карьера длилась более 30 лет. В течение этого времени он работал в ведущих спортивных изданиях, в частности: Украинский футбол, Команда и Спорт-Экспресс в Украине.

Владимир присоединился в ряды Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

"Журналистское сообщество навсегда сохранит в памяти Владимира Коцура. Особенно они будут вспоминать один эпизод, когда во время матча отбора к чемпионату мира 2006 года Украина – Греция он пытался получить автограф и сделать фото с действующим чемпионом Европы Костасом Кацуранисом. Событие произошло 9 октября 2004 года, когда матч завершился ничьей 1:1. В Венецианском дворике НСК Олимпийский, где находились греки, которые были действующими чемпионами континента, желающих увидеть их было много. Однако у Владимира была своя цель. Когда Кацуранис выходил из раздевалки, Коцур, не колеблясь, преградил ему путь и сказал: "Я Коцур, ты – Кацуранис". У Костаса не оставалось никакого сомнения: он согласился на фото и автограф", – рассказывает Sport.ua.

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