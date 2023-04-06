Карпаты в своем Facebook сообщили печальную новость – не стало фаната клуба Тараса Чучмана, который умер в боях с российскими оккупантами.

Умер легендарный защитник Кривбасса, который был начальником команды криворожцев

Тарас был знаковой фигурой для львовского футбола, отцом троих детей и талантливым видеографом. С началом полномасштабного вторжения Чучман стал в ряды Национальной гвардии и воевал в Донецкой области. Именно там, недалеко от Марьинки, Тарас попал под артиллерийский обстрел.

Отмечается, что Тарас Чучман впервые посетил стадион Украина в 1997 году, и с тех пор стал фанатом Карпат. Также Тарас смонтировал немало фанатских видео о львовском клубе.

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