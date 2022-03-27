Ветеран АТО, мастер спорта Украины и футболист команды "АТО-Ирпень" Игорь Сухих отдал свою жизнь за Украину.

Трагическую новость через Facebook сообщил ирпеньский городской голова Александр Маркушин:

"Сегодня в городе Сквира мы провели в последний путь человека, который до последнего своего вздоха мужественно защищал родной Ирпень. Игорь Сухих. Он погиб на моих глазах. Это большая трагедия для всей нашей общины, ведь у Игоря здесь было много друзей и товарищей. Это еще большая трагедия для его семьи: родители потеряли сына, жена – любимого мужа, а двое детей – отца.

Игорь Сухих был мастером спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпионом и призером чемпионатов Украины, Европы и мира, игроком футбольной команды "АТО-Ирпень". Выпускник факультета налоговой милиции Государственного налогового университета, офицер налоговой милиции, ветеран АТО.

В моем сердце Игорь навсегда останется верным товарищем, светлым человеком с искренней улыбкой и великим патриотом Украины. Вечная Память! Герои не умирают!"

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