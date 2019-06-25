Погба женился – очаровательная невеста опубликовала фото влюбленных

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба определился со своим будущим.

Поль Погба официально узаконил свои отношения с Марией Салес.

Счастливая невеста сразу поделилась своей радостью в Инстаграме, опубликовав фото молодой семьи.

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Стоит отметить, что хавбек сборной Франции сделал предложение Марии еще зимой. Именно тогда у пары родился первенец.

"Ты прекрасен, и в то же время я хочу тебе пожелать наибольшего счастья в мире, ведь ты этого заслуживаешь. Ты заставляешь меня улыбаться даже когда у меня плохой день, поэтому спасибо тебе", – подписала фото Салес.