Сульшер назвал срок реабилитации Погба

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер назвал приблизительную дату возвращения Поля Погба после травмы.

"Не думаю, что мы увидим Погба до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Вряд ли он вернется раньше, чем в матче с Шеффилд Юнайтед (состоится 24 ноября, – прим. "Футбол 24"). Скорее всего, вы увидите его уже в декабре", – цитирует Сульшера Guardian.

Уверенная победа Манчестер Юнайтед с двумя нереализованными пенальти – видеообзор матча против Норвича

Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в начале октября. Последний раз он выходил на поле 30 сентября в матче АПЛ против Арсенала (1:1).

К слову, в сезоне 2019/20 Погба за Манчестер Юнайтед провел 5 матчей в АПЛ и записал в свой актив две результативные передачи.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья