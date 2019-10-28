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Сульшер назвал срок реабилитации Погба

08:52 36 Читати українською
Сульшер назвал срок реабилитации Погба
Поль Погба / Sky Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер назвал приблизительную дату возвращения Поля Погба после травмы.

89’ Онель Эрнандес
 
Скотт Мактоминай 21’
Маркус Рашфорд 30’
Антони Марсьяль 73’
21’ Скотт Мактоминай
30’ Маркус Рашфорд
73’ Антони Марсьяль
89’ Онель Эрнандес

"Не думаю, что мы увидим Погба до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Вряд ли он вернется раньше, чем в матче с Шеффилд Юнайтед (состоится 24 ноября, – прим. "Футбол 24"). Скорее всего, вы увидите его уже в декабре", – цитирует Сульшера Guardian.

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Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в начале октября. Последний раз он выходил на поле 30 сентября в матче АПЛ против Арсенала (1:1).

К слову, в сезоне 2019/20 Погба за Манчестер Юнайтед провел 5 матчей в АПЛ и записал в свой актив две результативные передачи.

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Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Норвич - Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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