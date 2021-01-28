"Златан – расист? Он слишком сильно меня любит, поэтому это последний человек, кого я считаю расистом! Забудьте, не надо с этим шутить!" – написал Погба в Twitter.

"Я трах*у тебя и твою жену": стали известны подробности взрывной стычки Ибрагимовича и Лукаку

Напомним, в поединке Кубка Италии Интер – Милан (2:1) на поле произошла стычка между 39-летним шведом и темнокожим нападающим "нерадзурри" Лукаку, что и стало причиной хейта Ибры.

В нынешнем сезоне Серии А Златан провел 9 матчей, в которых отметился 12-ю голами и ассистом.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана