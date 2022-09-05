Француз получил повреждение еще в июле. Сначала он отказался от хирургического вмешательства и выбрал другой метод лечения, потому что стремился поехать на ЧМ-2022. Однако сейчас обследование показало, что операции не избежать.

Погба на допросе в полиции признался, что обращался к шаману

Консервативное лечение не помогло, поэтому сегодня Погба прооперируют. Ожидается, что Поль сможет вернуться на поле примерно через 6 недель, но официальные сроки восстановления пока не называются, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио .

К слову, травматичность Погба поражает. За последние три сезона полузащитник получил восемь разных повреждений, пропустив 72 матча за 33 месяца. В основном это было связано с периодическими проблемами с мышцами бедра, подколенного сухожилия и икры, а также с растяжением лодыжки.