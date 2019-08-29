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Погба все еще надеется перейти в Реал – Райола придумал хитрый план

15:38 230 Читати українською
Погба все еще надеется перейти в Реал – Райола придумал хитрый план
Поль Погба и Мино Райола / Goal.com

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба не собирается мириться со срывом перехода в мадридский Реал.

Напомним, Реал в течение всего лета хотел подписать Поля Погба, однако не сумел договориться с манкунианцами. 26-летний чемпион мира вынужден был остаться в Манчестере.

Впрочем, Погба не собирается сдаваться без боя. Агент игрока Мино Райола продолжает поиск формулы, которая позволит его клиенту покинуть Олд Траффорд. Скандальный голландец итальянского происхождения планирует повторить "путь Эдена Азара".

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Бельгиец, который также хотел перейти в Реал, отказывался продлевать контракт с Челси. Этим летом лондонцы вынуждены были продать его, чтобы в следующем году не потерять бесплатно. Нечто похожее Райола рассчитывает провернуть и в случае с Погба, сообщает Marca.

Француз не будет продлевать контракт с МЮ, который действует еще 2 года – до 30 июня 2021-го. По мнению Райолы, такой сценарий вынудит "красных дьяволов" все же отпустить Погба в Мадрид.

Отметим, Погба вернулся в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за 105 млн евро.

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