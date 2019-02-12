Погба: Впервые буду играть против Парижа, где я родился, надеюсь на победу

Хавбек Манчестер Юнайтед Погба поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я из Парижа. Играть против команды из города, где ты родился или вырос, а для меня это впервые, будет прекрасно.

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На стадионе будет моя семья, все друзья. Надеюсь, мы победим", – цитирует Погба официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ начнется сегодня в 22:00.

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