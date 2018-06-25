Погба: Возможно, этот чемпионат мира будет для меня последним

Хавбек сборной Франции Поль Погба предполагает, что может не принять участие в следующем мундиале.

"Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать.

Я счастлив быть с командой, мы – как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола. Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня.

Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место.

Я осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи", – цитирует Погба ТАСС.

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