"Что касается Зидана, уже многое сказано. Что я могу добавить? Конечно, все игроки были бы рады сыграть за Реал. Это определенно была бы мечта. Для меня это мечта, один раз – почему бы и нет?

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Я в Манчестер Юнайтед, и я люблю свой клуб. Собираюсь отдать все, чтобы получить удовольствие от игры, а также вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться", – поделился Погба в комментарии Marca.

Напомним, француза в течении двух трансферных окон сватали в Реал, однако Поль до сих пор остается игроком Манчестер Юнайтед.

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