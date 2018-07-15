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Погба: В детстве я мечтал забить в финале ЧМ, сейчас я просто хочу победить

00:55 25 Читати українською
Погба: В детстве я мечтал забить в финале ЧМ, сейчас я просто хочу победить
Поль Погба / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Я действительно очень рад, но, честно сказать, гордиться пока нечем. Давайте подождем, ведь мы ничего особенного пока не сделали.

На Евро-2016 мы обожглись, ибо были слишком самоуверенными. Преодолев в полуфинале Германию, мы решили, что победа у нас в кармане. Могу вас заверить, что больше мы подобной ошибки не сделаем. Я очень хорошо знаю хорватских футболистов – это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф с очень сложной группы, а в воскресенье только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы!

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Помню, как начинал и через что мне пришлось пройти. Кубок мира – моя заветная мечта с самого детства. Совсем юным я представлял себе, как забиваю гол в финале. С тех пор я немного отредактировал мечту – теперь просто хочу победить", – цитирует Погба пресс-служба ФИФА.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
16
час
:
5
мин
Хорватия
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Франция Франция ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Поль Погба Поль Погба
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