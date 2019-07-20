Погба уверен в своем трансфере в Реал, – L'Equipe

Полузащитник Манчестер ЮнайтедПоль Погба убежден, что этим летом станет игроком мадридского Реала.

Поль Погба, который сейчас находится в туре по Австралии с Манчестер Юнайтед, уверен в своем трансфере в мадридский клуб, сообщает L'Equipe.

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Агент игрока Мино Райола около недели ничего не говорил о будущем своего клиента и, как отмечается, считает, что результат этого вопроса будет положительным для его подопечного.

Погба также считает, что его будущее должно соответствовать желанию: выступать за Реал и тренироваться под руководством Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что мадридскому клубу будет сложно подписать Погба, поскольку уже потрачено более 300 млн евро на трансферы.

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