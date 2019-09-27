Погба требует у Манчестер Юнайтед невероятного повышения зарплаты

Интерес мадридского Реала к игроку сборной Франции Полю Погба может помочь последнему "выбить" из своего нынешнего клуба значительное повышение оклада.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сообщил манкунианскому клубу свои финансовые требования относительно нового контракта, сообщает Tuttosport.

Манчестер Юнайтед хочет подписать новый контракт с Погба, чтобы уберечь француза от посягательств Реала

26-летний хавбек заявил, что будет готов обсудить условия продления действующего соглашения, если его заработная плата будет повышена до 600 тыс. фунтов стерлингов в неделю (676 тыс. евро в неделю, 35 млн евро в год). Если "красные дьяволы" согласятся на условия француза, то он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

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В текущем сезоне на клубном уровне Погба принял участие в 5 матчах. На его счету 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с Манчестер Юнайтед, согласно которому он получает около 17 млн евро в год, рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность пролонгации еще на один год.

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