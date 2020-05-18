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Погба-старший вернулся в чемпионат Франции

18:59 17 Читати українською
Погба-старший вернулся в чемпионат Франции
Флорентен Погба / ФК Атланта Юнайтед

Французский Сошо объявил о переходе полузащитника Флорентена Погба. Его младший брат Поль защищает цвета английского Манчестер Юнайтед.

"Львята" анонсировали подписание опытного хавбека на официальном сайте клуба.

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Погба-старший подпишет 3-летний контракт с Сошо. На следующей неделе 29-летний полузащитник пройдет медосмотр, а затем поставит подпись под соглашением. На Огюст Бональ Погба переедет в статусе свободного агента. В конце осени он покинул американский Атланта Юнайтед.

В сезоне-2019 Флорентен Погба провел 16 матчей в МЛС.

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Теги
Трансферы Франция Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Флорентен Погба Флорентен Погба Сошо Сошо
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