Погба-старший вернулся в чемпионат Франции

Французский Сошо объявил о переходе полузащитника Флорентена Погба. Его младший брат Поль защищает цвета английского Манчестер Юнайтед.

"Львята" анонсировали подписание опытного хавбека на официальном сайте клуба.

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Погба-старший подпишет 3-летний контракт с Сошо. На следующей неделе 29-летний полузащитник пройдет медосмотр, а затем поставит подпись под соглашением. На Огюст Бональ Погба переедет в статусе свободного агента. В конце осени он покинул американский Атланта Юнайтед.

В сезоне-2019 Флорентен Погба провел 16 матчей в МЛС.