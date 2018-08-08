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Погба сообщил одноклубникам, что хочет уйти из Манчестер Юнайтед

10:44 95 Читати українською
Погба сообщил одноклубникам, что хочет уйти из Манчестер Юнайтед
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба настроен сменить команду уже этим летом.

О своем желании уйти из команды Погба уже сообщил партнерам по команде и исполнительному директору Эду Вудворду, информирует Daily Mail.

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В Манчестер Юнайтед, однако, настаивают на том, что француз не будет продан, так как подыскать ему замену до закрытия трансферного окна в четверг будет невозможно.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила за 25-летнего хавбека 50 млн евро, Ерри Мину и Андре Гомеша, но манкунианцев не впечатлило такое предложение.

Боссы манкунианцев не хотят терять футболиста, который может влиять на имидж клуба, наставник команды Жозе Моуринью также не собирается прощаться с ключевым исполнителем.

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