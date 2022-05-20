Чемпион мира-2018 имел согласованные детали личного контракта с "горожанами" и должен был присоединиться к коллективу уже этим летом в статусе свободного агента, утверждает The Times . Но трансфера не будет.

Погба определился с клубом после ухода из МЮ – чемпион мира выбрал проверенный вариант

Погба в последний момент передумал переходить к принципиальному оппоненту Юнайтед. На э то была весомая причина – он испугался реакции фанатов манкунианцев и подумал, что в случае трансфера они могут сделать его жизнь в Манчестере просто невыносимой.

Именно поэтому 29-летний француз предварительно решил продолжить карьеру заграницей. Пресса начала сватать Поля обратно в Ювентус, где он играл в течение 4 лет, но Аллегри обрубил слухи . Футболку "красных" хавбек одевает с 2016-го.

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