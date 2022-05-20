Погба согласовал контракт с Манчестер Сити, но в последний момент передумал – была веская причина
Полузащитник Ман Юнайтед Поль Погба имел большие шансы стать присоединиться к Сити – принципиальному визави манкунианцев.
Чемпион мира-2018 имел согласованные детали личного контракта с "горожанами" и должен был присоединиться к коллективу уже этим летом в статусе свободного агента, утверждает The Times. Но трансфера не будет.
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Погба в последний момент передумал переходить к принципиальному оппоненту Юнайтед. На это была весомая причина – он испугался реакции фанатов манкунианцев и подумал, что в случае трансфера они могут сделать его жизнь в Манчестере просто невыносимой.
Именно поэтому 29-летний француз предварительно решил продолжить карьеру заграницей. Пресса начала сватать Поля обратно в Ювентус, где он играл в течение 4 лет, но Аллегри обрубил слухи. Футболку "красных" хавбек одевает с 2016-го.
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