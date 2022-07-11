Футболист уже несколько дней находился в расположении команды. Однако только сегодня Ювентус представил Погба в статусе новичка. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Француз возвращается в Турин на правах свободного агента. По неофициальной информации, зарплата Погба будет составлять 8 млн евро на сезон. Еще 2,5 млн комиссионных достанутся агентам. Полузащитник будет выступать под культовым десятым номером. Форму уже можно приобрести в фан-шопе Ювентуса.

К слову, шесть лет назад Ювентус продал Поля Погба в Манчестере Юнайтед за 105 миллионов. В Англии француз зарабатывал 15 млн фунтов в сезон.

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