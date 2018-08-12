Погба снова намекнул на желание уйти из Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба фактически не скрывает своего желания сменить клуб.

Напомним, Погба уже длительное время заявляет, что хочет покинуть Манчестер Юнайтед, хотя сам клуб не собирается отпускать игрока.

Английские СМИ сообщали о конфликте француза с Жозе Моуринью, но в матче 1 тура АПЛ 2018/19 Погба вывел Манчестер Юнайтед с капитанской повязкой.

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"Звание капитана – это не просто повязка. Мне нужно быть самим собой. Если я могу заряжать команду, если она мне доверяет, все складывается проще.

В сборной Франции на чемпионате мира мы все были одной группой. Тренер, физиотерапевт, администратор – все были одним целым. Партнеры позволили мне говорить и выражать свои мысли. Все пришли с одной целью – победить. Когда все рядом с тобой знают, что хотят бороться за тебя, все дается проще.

Да, я теперь чемпион мира, но я тот же Поль Погба. Очевидно, что здесь другая команда. Я все так же люблю футбол и отдаю все силы ради команды. Когда тебе комфортно, когда все друг другу доверяют, когда ментально, в голове, все хорошо, все дается проще.

Если ты несчастлив в том, что делаешь, нет смысла делать это, не так ли? Работа должна нравиться, иначе ты не можешь выложиться полностью. Есть вещи, которые я не могу говорить, иначе меня оштрафуют", – цитирует Погба BBC.

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