Контракт француза с Манчестер Юнайтед действует еще 18 месяцев, но Погба уже дал указание своему агенту Мино Райоле работать над продлением соглашения, сообщает Tribal Football.

Ювентус готов избавиться от двух игроков для подписания Погба

Решение француза изрядно удивило несколько ведущих клубов Европы, ведь предполагалось, что Погба покинет Манчестер. Об этом, в частности, прямо говорил Райола. Больше всего разочарован Реал, главный тренер которого – Зинедин Зидан – давно хочет видеть в команде своего земляка.

Отмечается, что мадридцы, а также ПСЖ и Ювентус продолжают следить за ситуацией, хотя теперь надежды на трансфер 28-летнего француза почти не осталось. Добавим, что в нынешнем сезоне Погба сыграл за Ман Юнайтед 20 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола.

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