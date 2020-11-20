Английский Манчестер Юнайтед рискует во второй раз не получить ни одного пенса за опального полузащитника Поля Погба.

Стоимость хавбека снижается, а "красные дьяволы" имеют всего 3 трансферных окна для продажи француза, утверждает The Athletic.

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Погба всерьез настроен дождаться завершения контракта с МЮ и покинуть Олд Траффорд бесплатно. Это позволит чемпиону мира самостоятельно выбрать новый клуб из числа европейской элиты. Менеджмент Юнайтед вынужден будет продать Погба к зиме 2022-го включительно, если не хочет повторения истории 8-летней давности, когда французский хавбек перебрался в Ювентус в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Поль Погба провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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