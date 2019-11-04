Погба рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба назвал примерный срок своего возвращения в футбол.

"Я опустошен! Видеть, как твоя команда проигрывает и не иметь возможности выйти на поле, это, пожалуй, худшее, что может быть. Я хочу вернуться как можно раньше, чтобы помочь ребятам, но сейчас главное – восстановиться после травмы. Еще десять дней я буду в гипсе, а затем понадобится две недели на реабилитацию", – сказал Погба в интервью RMC Sport.

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Напомним, Погба продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в игре против Рочдейла в рамках Кубка английской лиги.

Французский хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Англии пять матчей и отдал две результативные передачи.

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