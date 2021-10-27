Манчестер Юнайтед в ближайших встречах будет обходиться без помощи полузащитника Поля Погба.

Удаление Поля Погба в матче с Ливерпулем / Getty Images

28-летний француз получил дисквалификацию на 3 поединка английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба МЮ . Поль не сыграет против Тоттенхэма, Манчестер Сити и Уотфорда.

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Суровое наказание Погба получил из-за удаления в матче с Ливерпулем. На 59-й минуте хавбек в подкате сбил Наби Кейта. Арбитр Энтони Тейлор сначала показал желтую карточку, но после просмотра VAR сменил решение и Поль увидел перед собой красный свет.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке МЮ, в которых отличился семью результативными передачами.

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